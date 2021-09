FULL SCOREBOARD - Varsity All Access week three

KNOXVILLE, Tenn. (WVLT) - Regional play began Friday across the Volunteer State. Here’s a look at how your team fared:

Maryville 42 - Farragut 14

Catholic 31 - Baylor 21

West 30 - Halls 22

Carter 42 - Gibbs 35

Anderson Co. 43 - Fulton 20

Bearden 42 - Hardin Valley 7

Powell 47 - Karns 20

Sevier Co. 13 - Central 3

Oak Ridge 22 - Clinton 7

Seymour 14, Volunteer 28

Greenback 57, Sunbright 0

Grainger 6, Sullivan East 20

Pigeon Forge 1, Union County 0

Gatlinburg-Pittman 44, Austin-East 27

West Greene 49, Claiborne Co. 14

Daniel Boone 21, Loudon 34

Bradley Central 28, Cleveland 14

Heritage 27, Cocke Co. 29

Morristown West 10, David Crockett 15

Jellico 34, Cosby 26

East Ridge 0, East Hamilton 49

Greeneville 42, Elizabethton 12

Avery Co. 26, Hampton 54

Coalfield 62, Harriman 18

William Blount 14, Jefferson Co. 17

Brainerd 6, Kingston 45

Notre Dame 0, Webb 44

North Greene 0, Lakeway Christian 49

Dobyns-Bennett 43, Morristown East 7

Oakdale 20, Midway 19

McMinn County 20, Rhea County 34

South-Doyle 42, Scott 10

Jackson Co. 27, Sale Creek 20

Chattanooga Christian 25, Silverdale Academy 45

McMinn Central 15, Signal Mountain 17

Chattanooga 18, Soddy Daisy 7

