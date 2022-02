Girls regional quarterfinal scores and highlights

KNOXVILLE, Tenn. (WVLT) - It’s win or go home time in high school hoops. Region quarterfinals tipped off across the Volunteer State Friday as teams make a run at Sectionals and the state tournament in Murfreesboro.

4A EAST REGION

Science Hill 52 - Morristown East 21

Jefferson County 65 - Dobyns Bennett 63

Sevier County 54 - West Ridge 45

Morristown West 50 - David Crockett 39

Oak Ridge 51 - William Blount 42

Farragut 52 - Campbell County 33

Bearden 75 - Central 31

Heritage 42 - Powell 39

3A EAST REGION

Elizabethton 50 - Cherokee 27

Grainger 50 - Volunteer 22

Greeneville 98 - Unicoi County 28

Cocke County 66 - Sullivan East 64

Seymour 48 - Scott 29

Anderson County 47 - Gibbs 27

Halls 56 - Carter 30

Northview Academy 71 - Clinton 57

Fulton 60 - East Ridge 22

Signal Mountain 57 - South-Doyle 35

East hamilton 55 - Lenoir City 36

Sequoyah 56 - Soddy Daisy 46

2A EAST REGION

South Greene 76 - Pigeon Forge 40

Alcoa 61 - West Greene 26

Gatlinburg-Pittman 73 - Chuckey-Doak 36

Happy Valley 50 - Cumberland Gap 39

Mcminn Central 86 - CSAS 13

Polk County - 54 - Kingston 35

Tellico Plains 73 - Marion County 20

1A EAST REGION

North Greene 73 - Jellico 42

Unaka 52 - Washburn 38

Hampton 55 - Cosby 38

Cloudland 74 - Hancock County 19

Oneida 64 - Oakdale 38

Greenback 39 - Sunbright 37

Harriman 47 - Wartburg 35

Coalfield 57 - Midway 34

DIVISION II - QUARTERFINALS

CAK 58 - Nashville Christian 55

Webb 49 - Briarcrest 35

Catholic vs. Hutchison - Saturday at Noon

Copyright 2022 WVLT. All rights reserved.