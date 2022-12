Prep Hoops: Oak Ridge boys stay unbeaten; Alcoa girls win fifth in a row

KNOXVILLE, Tenn. (WVLT) - The Oak Ridge boys basketball team won its fifth road game of the early season Friday to stay unbeaten at 7-0 with a 63-53 win over Central. On the girls’ side, Alcoa, after dropping its first game of the season, won its fifth straight game to move to 5-1.

BOYS

Greeneville 58 - Alcoa 50

Cocke Co. 66 - Grainger 33

Pigeon Forge 68 - Cumberland Gap 45

Gatlinburg-Pittman 96 - Union Co. 66

Karns 70 - Campbell Co. 37

Oak Ridge 63 - Central 53

Carter 62 - Northview 56

Harriman 48 - Sunbright 46

Scott 60 - Anderson Co. 55

Mo. East 74 - Bearden 71

HVA 68 - South-Doyle 56

Heritage 68 - Seymour 46

William Blount 78 - McMinn Co. 68

Sequoyah 68 - Austin-East 66

CAK 57 - Lakeway Christian 48

GIRLS

Webb 52 - Dobyns-Bennett 41

Bearden 55 - Elizabethton 46

Science Hill 51 - Farragut 43

Alcoa 57 - Greeneville 40

Cocke County 53 - Grainger 39

Cosby 47 - Happy Valley 35

Pigeon Forge 62 - Cumberland Gap 49

Wise Central 61 - Mo. East 59

Mo. West 62 - Jefferson Co. 42

Gatlinburg-Pittman 68 - Union County 21

Karns 54 - Campbell Co. 52

Kingston 48 - Sweetwater 38

Oak Ridge 72 - Central 53

Northview 65 - Carter 27

Oneida 70 - Coalfield 58

Harriman 45 - Sunbright 35

Anderson Co. 53 - Scott 41

Halls 48 - Clinton 41

Heritage 61 - Seymour 44

Midway 50 - Oakdale 37

Lenoir City 50 - Gibbs 48

Sequoyah 82 - Austin-East 42

Grace Christian 53 - Berean Christian 13

CAK 59 - Lakeway Christian 25

Baylor 55 - Maryville 34

