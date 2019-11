The Knox County Health Department is offering free flu shots at no charge during a special event on November 19.

Vacunación gratis contra la influenza. Solo un día!

It's happening at Centro Hispano from 10 a.m. to 1 p.m. and 5 p.m. to 7 p.m.

Central Hispano de East Tennessee: 2544 Sutherland Ave. Knoxville, Tennessee.

"80-90% de la población tiene que recibir la vacuna contra la gripe para alcanzar "inmunidad de grupo" en los Estados Unidos. Previene un brote de gripe. Protéjase a sí mismo, a su familia y a su comunidad."

